Нанесены новые удары по горе Джадаа в районе Аль-Лахайя в провинции Ходейда

Повстанцы-хуситы в Йемене заявили, что истребители Соединённых Штатов и Великобритании нанесли новый удар по горе Джадаа в районе Аль-Лахайя в провинции Ходейда у берегов Красного Моря в воскресенье вечером.

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Телеканал "Аль-Масира" сообщает, что истребители и беспилотные летательные аппараты все еще находятся в воздухе над регионом Ходейда. Эти сведения добавляют новую напряженность в уже крайне сложную ситуацию, угрожая еще большему нарастанию конфликта и страданиям населения.

Подтверждения от вооруженных сил США или Великобритании не поступало. Однако, случаи вмешательства международных акторов в конфликт в Йемене не являются новостью. Ранее, США и Великобритания уже получали критику за начало военных операций в суверенном государстве Йемен. Некоторые международные организации и правозащитные группы обвиняют эти страны в поддержке конфликта.

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Вместе с тем, растут опасения дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Война между израильской армией и ХАМАС постепенно распространяется далеко за пределы государства. Всё больше разговоров о вступлении в конфликт самого Ирана, что спровоцирует более масштабную войну в регионе.