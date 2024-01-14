Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Американские и британские бомбардировщики вновь атаковали территорию Йемена
Нанесены новые удары по горе Джадаа в районе Аль-Лахайя в провинции Ходейда

реклама

  Повстанцы-хуситы в Йемене заявили, что истребители Соединённых Штатов и Великобритании нанесли новый удар по горе Джадаа в районе Аль-Лахайя в провинции Ходейда у берегов Красного Моря в воскресенье вечером.

реклама

  Телеканал "Аль-Масира" сообщает, что истребители и беспилотные летательные аппараты все еще находятся в воздухе над регионом Ходейда. Эти сведения добавляют новую напряженность в уже крайне сложную ситуацию, угрожая еще большему нарастанию конфликта и страданиям населения.

  Подтверждения от вооруженных сил США или Великобритании не поступало. Однако, случаи вмешательства международных акторов в конфликт в Йемене не являются новостью. Ранее, США и Великобритания уже получали критику за начало военных операций в суверенном государстве Йемен. Некоторые международные организации и правозащитные группы обвиняют эти страны в поддержке конфликта.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

  Вместе с тем, растут опасения дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Война между израильской армией и ХАМАС постепенно распространяется далеко за пределы государства. Всё больше разговоров о вступлении в конфликт самого Ирана, что спровоцирует более масштабную войну в регионе.

#сша #оружие #авиация #великобритания #ракеты #ближний восток #йемен #бомбы #армавир
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

EurAsian Times заметила у новейшего китайского истребителя FC-31 технологии от F-35 и F-22
8
Дроны РФ получили систему серийных сбросов и стали полноценными "бомбардировщиками"
2
Новый российский пассажирский самолет Ил-96-400М готовится к первому полету
10
В зоне СВО замечены первые танки, использующие системы подавления дронов Сания
33
MW: Россия наносит удары "Кинжалами" по военным заводам Украины, а ПВО не может их перехватить
5
Россия использует комплекс "Пенициллин" для обнаружения артиллерии ВСУ
4
Китайский «революционный» гиперзвуковой двигатель рассчитан на скорость 16 Маха
11
Хуситы делают беспилотники из сучьев и деревянных прутков
3
В Санкт-Петербурге произошел масштабный пожар на складе Wildberries
1
В сети появились характеристики смартфонов Vivo X100 Pro+ и X100s
+
В компании AMD настоятельно рекомендуют использовать двухканальный режим при работе с Ryzen 8000
5
Немецкий концерн Rheinmetall приступает к серийному производству зенитного комплекса Skyranger 30
+
EK Web представила первый в отрасли жидкостный охладитель Nucleus AIO
2
В Японии Boeing вынужденно сел, совершив внештатную посадку из-за трещины в кабине пилотов
+
Зафиксирован мощный сигнал из скопления семи галактик
1
Российские разработчики начали создавать аналог SimCity
2
Samsung Galaxy S24, S24 Plus и S24 Ultra будут получать обновления Android до 2031 года
+
ЕС рассматривает запретительные тарифы для производителей электромобилей BYD, Geely и Saic
+
Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил о невозможности наступления ни одной из сторон
2
Серийные Tesla Cybertruck не блещут качеством сборки
+

Популярные статьи

Почему при сборке нового ПК нужно начинать с монитора, и какую видеокарту выбрать под 2К и 4К
82
Несмотря на санкции США, Китай построил на западном оборудовании квантовый компьютер "Сунь Укун"
1
Пять лучших фильмов (на мой субъективный взгляд) с Рутгером Хауэром
12
Андервольтинг - принципиально неверное решение для снижения температуры видеокарты, делаем лучше
92
Альянс AUKUS не успевает за Китаем строить атомные подводные лодки
+
Обзор игры Hitman: Absolution - сорок седьмой отпускает грехи
2
На фоне покупки Пакистаном FC-31, Индия может присоединиться к российским программам Су-57 и Су-75
+
США – единственное государство в мире, которое обогатилось по итогам Второй мировой войны
105
О том, какие космические миссии состоятся в 2024 году
5
Чиповая война между США и Китаем перекинулась на устаревшие микросхемы
3

Сейчас обсуждают

Johann Klassen
23:09
Хрюкни, обезьянка!!! Тебя на помойке нашли, а мозги у тебя атрофировались. Жри сало.
В зоне СВО замечены первые танки, использующие системы подавления дронов Сания
Johann Klassen
23:05
Ты шароварное двуногое одногривенное животное, за свой зад беспокойся!!! САВАН украине!!! хероям САВАН!!!
В зоне СВО замечены первые танки, использующие системы подавления дронов Сания
James Jonson
23:04
Лох не мамонт, лох купит.
Венесуэла отказывается от «нефтяной криптовалюты» Petro
Johann Klassen
23:00
Ты, среднего рода, сын ишака и свиньи, мозги у тебя цвета радуги. Сала обожрался?
В зоне СВО замечены первые танки, использующие системы подавления дронов Сания
kitava
22:58
Слома нет, но хруст уже слышен.
"Эспрессо": В ВСУ не хватает опытных бойцов, а средний возраст мужчин в армии превысил 40 лет
kitava
22:56
3 млн резерв? А кто работать будет то?? Армии в вакууме не существует. Все эти советские инфраструктурный комплексы требуют народу. Иначе фекалмями будет не только Киев залит. Та же укрзалезница приле...
"Эспрессо": В ВСУ не хватает опытных бойцов, а средний возраст мужчин в армии превысил 40 лет
Иван Горыныч
22:52
Доигрались, а НАТОвамвхату и Балтика внутреннее море НАТО, с праздником вас дорогие друзья ОТОДВИГАЛЬЩИКИ!!!🤣😂🤣😂🤣
Тайвань призывает Китай развеять недоразумения после президентских выборов
Pevt
22:51
Приветствую! Никогда не занимался разгоном и тд. Но вот вставил новехонькую GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti WINDFORCE OC [GV-N406TWF2OC-8GD]. Хотел сделать ее менее прожорливой. Потому как в то что я игр...
RTX 4060Ti Eagle OC 8GB от Gigabyte - мой новый идеал
valderm
22:50
у соловья свистащий зуб выбили, он тока шипеть может
Андервольтинг - принципиально неверное решение для снижения температуры видеокарты, делаем лучше
glavhyilo
22:45
у человека откладывается только то,что он пережил до 17 лет на всю жизнь,тут только от этого зависит,человек ничего нового уже не воспринимает.Те кто посылает на убой,прекрасно знает,какой возраст буд...
"Эспрессо": В ВСУ не хватает опытных бойцов, а средний возраст мужчин в армии превысил 40 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем