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Zelikman
На торговой площадке eBay, стоимость криптосмартфонов Solana Saga достигала 3500 долларов
Рекомендованная цена устройства составляет всего 599 долларов

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  На этой неделе криптосмартфон Solana Saga стал настоящим объектом желания для многих любителей криптовалюты. На популярном интернет-аукционе eBay устройства продавались по цене внушительных 3500 долларов, в то время как розничная цена устройств, когда запасы еще были в наличии, составляла всего 599 долларов.

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  Что же побудило покупателей отдать такие большие суммы за этот криптосмартфон? Все дело в начислении регулярных эирдропов – дополнительных криптоактивов и NFT-токенов, которые владельцы Solana Saga получают сверх основных функций устройства. И сегодня стоимость этих начислений значительно превышает сумму, заплаченную за само устройство, достигая отметки в 1500 долларов и продолжая расти.

  Таким образом, покупатели-инвесторы, окупают свои затраты, рассчитывая на еще большие начисления токенов и NFT в будущем. Однако, несмотря на высокую стоимость устройства и потенциальные доходы от начисления криптоактивов, подобный способ инвестирования все же носит рискованный характер, и его успех зависит от множества факторов.

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  Каким будет будущее Solana Saga и криптосмартфонов подобного типа – вопрос, на который ответит время. Отныне криптоинвесторы могут быть не только виртуальными держателями активов, но и владельцами устройств, которые сами в себе являются ценными объектами. И только дальнейшие изменения на рынке криптовалют покажут, насколько эти инвестиции оправдают ожидания покупателей.

#смартфоны #криптовалюта #nft #ebay #solana #solana saga
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