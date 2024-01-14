Рекомендованная цена устройства составляет всего 599 долларов

На этой неделе криптосмартфон Solana Saga стал настоящим объектом желания для многих любителей криптовалюты. На популярном интернет-аукционе eBay устройства продавались по цене внушительных 3500 долларов, в то время как розничная цена устройств, когда запасы еще были в наличии, составляла всего 599 долларов.

реклама

Что же побудило покупателей отдать такие большие суммы за этот криптосмартфон? Все дело в начислении регулярных эирдропов – дополнительных криптоактивов и NFT-токенов, которые владельцы Solana Saga получают сверх основных функций устройства. И сегодня стоимость этих начислений значительно превышает сумму, заплаченную за само устройство, достигая отметки в 1500 долларов и продолжая расти.

Таким образом, покупатели-инвесторы, окупают свои затраты, рассчитывая на еще большие начисления токенов и NFT в будущем. Однако, несмотря на высокую стоимость устройства и потенциальные доходы от начисления криптоактивов, подобный способ инвестирования все же носит рискованный характер, и его успех зависит от множества факторов.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Каким будет будущее Solana Saga и криптосмартфонов подобного типа – вопрос, на который ответит время. Отныне криптоинвесторы могут быть не только виртуальными держателями активов, но и владельцами устройств, которые сами в себе являются ценными объектами. И только дальнейшие изменения на рынке криптовалют покажут, насколько эти инвестиции оправдают ожидания покупателей.