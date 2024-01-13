Американский флот продолжает бомбить объекты на территории суверенного государства

Как сообщает американское издание Bloomberg, в пятницу Соединённые Штаты Америки совершили новый авиаудар по радарной установке повстанцев-хуситов в Йемене в продолжение ранее проведенной операции по ограничению способности атаковать коммерческие суда в Красном море.

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Американский эсминец USS Carney выпустил крылатые ракеты Tomahawk по радиолокационному объекту, как сообщило Центральное командование США. Несмотря на то, что предыдущая операция проводилась при участии Великобритании и нескольких других стран, текущая была осуществлена только США. Центральное командование назвало удар "последующей акцией по конкретной военной цели, связанной с прошлыми атаками, произошедшими 12 января".

Новейший удар показывает, что администрация Байдена не намерена ждать возмездия и намерена продолжить свою кампанию против хуситов. Государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что тем самым американцы хотят восстановить судоходства по важному торговому пути, поскольку предыдущие атаки хуситов принудили многие компании выбирать пути обхода через Африку.

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США и их союзники готовились к возможным ответным действиям после объявления хуситами о "неизбежных" нападениях на коммерческие суда США и Великобритании в ответ на предыдущие удары.