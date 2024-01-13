За короткий период ВКС России сумели уничтожить несколько батарей ПВО NASAMS и IRIS-T. Вашингтон не хочет такой же участи для ЗРК Patriot

Последние месяцы российские Воздушно-Космические Силы активно "утюжат" объекты военной инфраструкты Вооруженных Сил Украины, нанося удары различным ракетным вооружением, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и дроны-камикадзе. Основными целями становятся склады с боеприпасами, заводы и цеха военно-промышленного комплекса, морские порты, места хранения военной техники и пункты дислокации украинских формирований, а также места размещения иностранных добровольцев.

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Однако последнее время российская армия всё чаще уничтожает сами средства противовоздушной обороны Украины. Как сообщает источник из Генерального Штаба Украины, способность ВСУ защищаться от ударов ракет и беспилотных летательных аппаратов постепенно падает. За короткий срок ВКС России уничтожили сразу несколько батарей зенитно-ракетных комплексов ПВО NASAMS и IRIS-T. Американцы в это же время запретили украинским подразделениям использовать комплексы Patriot, когда российская авиация наносит удары с применением гиперзвуковых "Кинжалов".

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По словам инсайдера, Вашингтон следит за тенденциями истребления украинского ПВО и не хочет, чтобы уничтожение сильнейших американских систем оказалось на заголовках всех мировых газет и информагентств. Даже если уничтожения будут результатами работы гиперзвукового оружия, которое невозможно перехватить.