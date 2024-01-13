Эксперты опасаются, что это может стать поводом для дальнейшего ухудшения отношений между Пекином и Вашингтоном

Как стало известно, Лай Цзин-тэ станет новым лидером Тайваня. Стоит напомнить, что данный кандидат является представителем проамериканских сил на острове. Поздравляя Лая с победой в субботу вечером, представитель Гоминьдана Хоу Юй-и признал поражение и извинился перед разочарованными избирателями. Объявление о победе Лай будет сделано позже на брифинге, согласно источнику, знакомому с этой ситуацией.

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После избрания, Гоминьдан, считающаяся предпочтительным партнером для переговоров с Китаем, намерена была возобновить переговоры с правительством президента Си Цзиньпина, но после победы проамериканских сил всё отношения с Пекином могут лишь ухудшиться. Народная Партия Тайваня, занимающая третье место, также планирует объявить о своем поражении.

Третий по счету срок у власти Демократической Прогрессивной Партии может причинить серьезный удар Пекину, который предупреждал о возможном конфликте в случае избрания Лая. Китай считает Тайвань ополчившейся провинцией и стремится к ее воссоединению, тогда как президент США Джо Байден обещал защищать остров в случае вооруженного конфликта в Тайваньском проливе.

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Победа Лая может спровоцировать более масштабный мировой кризис, который будет куда крупнее российской Специальной Военной Операции на Украине. Отношения между Китаем и США могут стать еще напряженнее, несмотря на переговоры между Байденом и Си Цзиньпин в ноябре прошлого года. Любое обострение между двумя супердержавами повышает риск крупный войны за остров Тайвань.