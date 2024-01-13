Данные боевые самолёты были приняты Соединенными Штатами на вооружение ещё в 70-ых годах

При сложившейся ситуации на фронте и ухудшении положения украинских формирований, командование Вооруженных Сил Украины (ВСУ) выразило неотложную потребность в получении самолетов-штурмовиков от стран Запада, даже несмотря на их устаревание. Генерал-полковник Александр Сырский, командующий сухопутными войсками, призвал к передаче Украине американских без малого 50-летних штурмовиков A-10.

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Эти самолеты встали на вооружение армии Соединенных Штатов еще в 1970-ых годах и участвовали в многочисленных вооруженных конфликтах в разных уголках планеты. Несмотря на старый возраст, Сырский надеется, что эти самолеты все еще смогут успешно использоваться в современном конфликте на Украине и окажут содействие в проведении военных операций сухопутных войск Украины.

Помимо штурмовой авиации, генерал Сырский также заинтересован в получении ударных вертолетов Apache AH-64 и AH-1 Super Cobra, а также американского вертолета Black Hawk. Однако, на данный момент, администрация Соединенных Штатов и Пентагон не проявляют желания передавать указанную военную технику администрации Зеленского.

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Любопытно, что еще в прошлом году украинское военное ведомство заявляло о незаинтересованности в штурмовиках A-10, так как они считались слишком устаревшими для такого современного конфликта. Видимо, за полгода позиция командования ВСУ изменилась кардинально. Теперь украинское командование стремится получить любые воздушные средства.