Были поражены склады с оружием и боеприпасами, пункты дислокации украинских войск, системы ПВО и объекты военной промышленности

Вечером 12 января в городе Константиновка, расположенном на оккупированной территории Донецкой Народной Республики, объекты военного назначения стали целью ракетных ударов, проведенных Вооруженными Силами Российской Федерации. Информацию о произошедшем подтвердили и российские военные корреспонденты, и украинские источники.

реклама

Согласно переданным данным, в городе были слышны мощные взрывы. Российские вооружённые силы поразили склад боеприпасов Вооруженных Сил Украины в Константиновке. После разрушительного удара склады загорелись, после чего, произошла вторичная детонация хранившихся на них боеприпасов.

Кроме атаки на Константиновку, Вооруженные Силы Российской Федерации совершили удары и по другим военным объектам ВСУ, находящимся на территории Херсона, также подконтрольной украинским войскам.

Воздушная тревога была объявлена в нескольких украинских областях, включая Киевскую, Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую, Черниговскую и Черкасскую. Средства массовой информации также сообщают о полете российских ракет в направлении Волчанска, расположенного в Харьковской области. Пока не поступила информация о достоверности этих сообщений, однако правительство в Киеве предпочитает не сообщать о последствиях ударов по своей военной инфраструктуре, будь то ракетные атаки или использование беспилотников.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Вооруженные Силы не прекращают наносить удары по военным объектам на украинской территории, а также на оккупированных зонах Донбасса, в Херсонской и Запорожской областях. В настоящее время основной удар приходится на объекты военно-промышленного комплекса, системы противовоздушной обороны, склады боеприпасов, а также места, где располагается украинский военный персонал и иностранные наемники.