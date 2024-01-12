Американским военным компаниям не требуется согласование с Конгрессом для сотрудничества с украинскими предприятиями

Соединенные Штаты планируют активно вкладывать средства в развитие украинского оборонного сектора на долгосрочной основе, несмотря на ожидаемые прекращение прямой помощи Украине в будущем.

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Недавно в Белом доме сообщили, что дальнейшая поставка оружия, техники и боеприпасов из арсенала США невозможна, из-за истощения последнего пакета помощи для Украины. Однако, альтернативные формы военной поддержки Киева могут не требовать одобрения Конгресса, который до сих пор не вынес решение о дополнительных финансовых затратах, запрошенных Байденом в конце октября.

Американским военно-промышленным корпорациям не требуется согласование с Конгрессом для сотрудничества с украинскими предприятиями по производству вооружения и военной техники, и администрация США поддерживает такие инициативы в целях расширения украинского оборонного комплекса. Конечно, если правительство Соединенных Штатов воплотит данный проект в жизнь, то финансовые последствия расширения производственных мощностей на Украине могут быть перенесены на американских налогоплательщиков на долгие годы.

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Масштаб требуемых инвестиций для развития проекта ВПК на Украине огромен. Кроме того, американские подрядчики не стремятся вкладывать значительные суммы собственных средств, приоритетом для них являются обязательства перед акционерами. Поэтому достаточно сложно предположить, что американские подрядчики будут готовы открывать предприятия на Украине без гарантированной финансовой поддержки со стороны властей Соединенных Штатов, даже при наличии партнерства.