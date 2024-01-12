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Zelikman
Различные крупные технологические компании продолжают сокращать рабочие места
Google объявила о сокращении сотрудников из нескольких подразделений

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  Google объявила о планах сократить рабочие места в нескольких ее подразделениях, включая основных инженеров и команду Google Assistant. Однако основные потери придутся на подразделение, занимающееся аппаратным обеспечением компании. Это затронет команду, разрабатывающую технологию дополненной реальности. Интересно, что эта новость появилась всего за несколько недель до запуска Apple Vision Pro, и столь печальные изменения происходят на фоне готовности Samsung и Sony выпустить конкурирующие гарнитуры.

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  Увольнения коснутся команд, ответственных за производство оборудования Pixel, Nest и Fitbit. Особенно заметно уменьшение сотрудников затронет Fitbit, которую Google приобрела за 2,1 миллиарда долларов в 2021 году. Сообщается, что соучредители Джеймс Парк и Эрик Фридман, а также другие руководители Fitbit, покидают компанию. 

  "Сегодня вечером компания Google начала очередной раунд массовых увольнений. Нам известно, что наши коллеги, участники команды, каждый день упорно трудятся, создавая великолепные продукты для наших пользователей. И мы считаем, что компания не должна продолжать увольнять людей, когда она зарабатывает миллиарды каждый квартал. Мы не собираемся сдаваться, пока рабочие места наших коллег не будут в безопасности", - заявил профсоюз работников.

  Кроме того, Google объявила о прекращении поддержки 17 «малоиспользуемых» функций Google Assistant. Среди них - воспроизведение аудиокниг в Google Play Книгах и управление ими голосом, использование голоса для отправки писем, видео или аудиосообщений, а также запуск медитации с помощью Calm командой голоса. Это наглядно демонстрирует снижение интереса к Google Assistant.

  Представитель Google заявил, что во второй половине 2023 года некоторые команды произвели изменения в своей структуре, чтобы стать более эффективными и сосредоточиться на основных продуктах. Сокращение ролей в разных странах является одной из таких организационных изменений.

  Вероятно, приоритеты Google в настоящее время включают разработку искусственного интеллекта. Многие компании сейчас уделяют этому больше внимания, зачастую за счет сокращения рабочих мест в других областях. Например, Duolingo опровергла, что искусственный интеллект стал причиной сокращения 10% своих контрактных работников.

  В прошлом году Google была одной из многих технологических компаний, которые объявили о массовых увольнениях в связи с чрезмерным набором персонала во время пандемии. Парент компания Alphabet сообщила о сокращении 12 000 рабочих мест, что привело к забастовкам сотрудников в нескольких офисах по всему миру.

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  Кроме Google, другие технологические гиганты также объявили о сокращении рабочих мест на этой неделе. Например, Amazon сократит сотни рабочих мест в сервисе Prime Video всего за несколько недель до запуска рекламы. Дочерняя компания Twitch также сокращает треть своего персонала

#google #технологии #искусственный интеллект #виртуальная реальность #работа #рабочие места
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