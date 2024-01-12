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Zelikman
Администрацию Зеленского не устраивают поправки, внесённые нардепами в законопроект о мобилизации
По словам инсайдера, будут приняты лишь некоторые изменения, но основные положения останутся прежними

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  Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, изменения в новом законопроекте от народных депутатов не устраивают Министерство Обороны страны и приняты будут лишь некоторые из всего списка поправки.

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  Администрация Зеленского хочет перевести все бесчинства сотрудников территориальных центров комплектации в законное поле, чтобы не дать возможности гражданам прикрываться конституцией, законом и своими правами. По словам инсайдера, в Офисе Президента опасаются, что против военных комиссаров начнут применять насилие и именно поэтому им разрешили носить с собой стрелкове оружие на рейды и облавы, включая автоматические винтовки.

  В скором времени законопроект будет принят, но рейды по общественным местам, включая автотранспорт, начались уже давно и с каждым днём случаев похищения людей становится всё больше.

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  Накануне вновь в сеть выложили видеоматериалы, где люди в военной форме входят в автобус и пытаются завербовать мужчину прямо в общественном транспорте. При этом, бесчинствующим сотрудникам ТЦК пока приходится скрывать свои лица от камер, так как законопроект, позволяющий нарушать права граждан, ещё не был принят.

#украина #сво #политика #всу #армия #мобилизация
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