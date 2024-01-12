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Zelikman
Оман закрыл своё воздушное пространство для Соединённых Штатов и их союзников
Страна выступила против военной агрессии в отношении Йемена

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  Начало военной операции против хуситов в северном Йемене вызвало различные реакции у арабских государств в регионе. Оман отказался поддержать военную операцию и закрыл воздушное пространство для американских, британских, австралийских, нидерландских и других боевых самолётов антихуситской коалиции. Интересно, что Оман имел тесные военно-политические связи с Великобританией и США, но не присоединился к операции, в отличие от Бахрейна, который предоставил свои военные базы для коалиции.

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  Изначально Соединённые Штаты планировали сформировать сильную коалицию, чтобы убедить исламский мир в том, что это действия не агрессии Запада против арабов. Однако, план не удался: в коалицию удалось привлечь только Бахрейн, но его вклад ограничивается предоставлением баз. Остальные арабские страны, включая ОАЭ и Саудовскую Аравию, пока не присоединились к коалиции, а Оман открыто выразил свою неподдержку агрессивных действий.

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  Хотя отказ Омана не разрушил планы США, он создает определенные трудности из-за географического положения страны. Если бы войска США и Великобритании могли действовать с территории Омана, операция была бы более успешной.

#сша #армия #оружие #война #авиация #ближний восток #хуситы #йемен
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