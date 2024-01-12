Удары нанесены по радиолокационным станциям, местам складирования и запуска беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет

Авианалеты Соединённых Штатов и их союзников застали врасплох повстанцев-хуситов в Йемене, ставших основной проблемой для администрации Байдена после серии нападений на торговые суда в Красном море.

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"Эти ограниченные удары служат явным сигналом о том, что Соединенные Штаты и наши партнеры ни при каких условиях не допустят агрессивных атак на наших сотрудников или нарушение свободы мореплавания на одном из ключевых маршрутов мирового коммерческого судоходства", - заявил американский президент Байден.

Американские и британские военные нанесли несколько ударов по радиолокационным станциям, местам складирования и запуска беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет и баллистических ракет, по словам представителей правительства США, которые просили оставить их имена в тайне при обсуждении оперативных деталей. Для этих ударов использовались самолеты ВВС и истребители, базирующиеся на авианосце USS Eisenhower, а также ракеты Tomahawk, запущенные с подводных лодок и поверхностных кораблей.

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Главной целью ударов было, обеспечить невозможность группировки исламистов атаковывать коммерческие суда с использованием беспилотников и ракет на особо важном для мировой торговли морском пути. Байден отметил, что Австралия, Бахрейн, Канада и Нидерланды предоставили свою неоценимую поддержку в общем деле.