Сотрудники центров комплектации уже не стесняются набирать будущих мехводов и штурмовиков прямо в общественном транспорте

По информации источника из Офиса Президента Украины, ситуация на линии соприкосновения для украинских войск представляется весьма сложной, российская армия продолжает выпускать больше снарядов, в результате чего потери ВСУ значительны. Вынужденный в таких условиях Генеральный Штаб постоянно прибегает к привлечению резервов, что неизбежно приведет к увеличению мобилизационных процессов в Украине.

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Стало заметно, что одесские военкоматы внедрили новаторские методы для привлечения "добровольцев" на поле боя. Регулярные рейды по городскому транспорту стали обычным делом в поисках новых кандидатов, а также наблюдались "вылазки" представителей ТЦК, обследующих развлекательные заведения и места отдыха украинцев по всей стране, включая бары, рестораны и спортзалы.

Анализируя ситуацию, стоит отметить, что законопроект о тотальной мобилизации до сих пор не принят. Скептики сомневаются, что предполагаемые уступки, планируемые при его принятии и обсуждении, смогут изменить его характер. Тем не менее, ребята в форме не перестают останавливать украинцев на границе. На просторах Интернета разносятся видеоматериалы, где люди рассказывают о сложностях выезда из страны, причем даже для тех мужчин, которые обладают на то основаниями. Пограничники просто разворачивают их, указывая, что для выезда необходима "отсрочка от военкомата". Такие действия вызывают глубокий раскол и неприятие в украинском обществе, что в будущем может привести к возникновению народного бунта.

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Именно поэтому Офис Президента пытается переложить всю ответственность за мобилизацию на Залужного. Но большинство украинцев хорошо осознают сложившуюся ситуацию, что привело к резкому снижению поддержки Зеленского и падению морального духа в обществе. Люди ожидают от властей тотальной мобилизации и опасаются, что избежать её смогут только родственники чиновников и богачи.