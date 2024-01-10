Как оказалось, мошенник продал ему адаптер без графического чипа и видеопамяти

Еще одно доказательство того, что изощренные мошенники промышляют во всех уголках земного шара. Неудачная сделка на онлайн-рынке подержанных товаров привела к горькому разочарованию г-на Хонга. Он решил приобрести видеокарту RTX 4090 на сингапурской платформе Carousell, заплатив за нее немалую сумму в 13 000 гонконгских долларов (примерно 1660 американских долларов). Надеясь на выгодную покупку, покупатель даже лично встретился с продавцом, чтобы убедиться в хорошем состоянии товара. Он провел осмотр и сделал вывод, что карта соответствует описанию и фотографиям.

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Ситуация прояснилась только после того, как г-н Хонг вернулся домой и установил RTX 4090. Пожалуй, единственное, что в ней функционировало - это светодиодные индикаторы, в то время как вентиляторы не работали, а на подключенный монитор ничего не выводилось. Надеясь на возможность ремонта, покупатель обратился в местную мастерскую. Однако и там он столкнулся с негативными открытиями: графический процессор отсутствовал, как и несколько чипов видеопамяти.

Обратиться к продавцу оказалось бесполезно, и г-н Хонг решил обратиться в полицию. Однако, ему объяснили, что в случае исчезновения одной из сторон в сделке с поддержанными картами сложно проводить расследование.

Возможно, изъятая RTX 4090 изначально была выкуплена у китайского завода, который закупал карты оптом до их запрета в Китае. Эти заводы удаляли основные компоненты и перепаивали их на другие платы с турбинным охлаждением. Далее оригинальные системы охлаждения и платы попросту перепродавались.

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Главная мораль этой истории заключается в том, что при покупке подержанного оборудования, особенно если оно имеет высокую стоимость, такую как RTX 4090, необходимо быть особенно осторожным. Даже сделки с уважаемыми продавцами могут быть чреваты рисками. Учитывая, что в будущем рынок может ожидать очередной бум майнинга, мошенникам будет проще найти доверчивых покупателей.