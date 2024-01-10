С начала Специальной Военной Операции, у российской армии многократно вырост спрос на данный тип стрелкового оружия

Во время Спецоперации Вооруженных Сил Российской Федерации на Украине, военно-промышленный комплекс продолжает значительно расширять выпуск и улучшать различные типы вооружений, включая стрелковое.

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Пресс-служба компании "Калашников" сообщает, что предприятия корпорации в прошлом году масштабно увеличили выпуск снайперских винтовок. Повышение производства связано с увеличением запросов от Министерства Обороны, выросших в восемь раз с начала Специальной Военной Операции. Согласно информации, опубликованной на ресурсах компании, основными моделями винтовок, которые поставляются в рамках гособоронзаказа, являются снайперская винтовка Чукавина (СВЧ), снайперская винтовка Драгунова (СВД), винтовка СВ-98, а также 7,62-мм винтовка Драгунова со складывающимся прикладом (СВДС). Все эти варианты находятся на вооружении у бойцов Вооруженных Сил и других ведомств.

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Выпуск серийных винтовок СВЧ на мощностях концерна "Калашников" началось в 2023 году, а их поставка состоялась уже в конце года. Девять сотрудников концерна "Калашников" были награждены стипендиями Президента Российской Федерации за разработку современных образцов вооружения.