Соединённые Штаты хотят максимально изолировать Китай от технологий искусственного интеллекта

Используя свои полномочия, ключевой законодатель США призывает Министерство Торговли страны рассмотреть возможные ограничения на торговлю компании Group 42 Holdings из Абу-Даби, которая специализируется на производстве искусственного интеллекта. Такой шаг обусловлен ее связями с Китаем.

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Республиканец Майк Галлахер, председатель отборочного комитета Палаты Представителей по Китаю и представитель штата Висконсин, выразил озабоченность отношениями G42 с несколькими китайскими компаниями, которые находятся в черном списке, включая Huawei Technologies Co. и Пекинский институт геномики. Он также выразил опасения в отношении исследовательских работ, проводимых университетами США.

Галлахер призвал министра торговли Джину Раймондо рассмотреть вопрос о применении санкций в отношении G42 и тринадцати его дочерних компаний, включая пять, которые, по словам Галлахера, связаны с эмиратской фирмой по кибербезопасности DarkMatter. Если такие санкции будут введены, американским компаниям придется получить государственную лицензию, чтобы отправлять товары G42 и его дочерним компаниям.

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Галлахер обратил внимание комитета Конгресса на связи G42 с "обширной сетью" эмиратских и китайских компаний, которые, по его мнению, нарушают права человека и продвигают интересы Пекина в военных вопросах.