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Используя свои полномочия, ключевой законодатель США призывает Министерство Торговли страны рассмотреть возможные ограничения на торговлю компании Group 42 Holdings из Абу-Даби, которая специализируется на производстве искусственного интеллекта. Такой шаг обусловлен ее связями с Китаем.
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Республиканец Майк Галлахер, председатель отборочного комитета Палаты Представителей по Китаю и представитель штата Висконсин, выразил озабоченность отношениями G42 с несколькими китайскими компаниями, которые находятся в черном списке, включая Huawei Technologies Co. и Пекинский институт геномики. Он также выразил опасения в отношении исследовательских работ, проводимых университетами США.
Галлахер призвал министра торговли Джину Раймондо рассмотреть вопрос о применении санкций в отношении G42 и тринадцати его дочерних компаний, включая пять, которые, по словам Галлахера, связаны с эмиратской фирмой по кибербезопасности DarkMatter. Если такие санкции будут введены, американским компаниям придется получить государственную лицензию, чтобы отправлять товары G42 и его дочерним компаниям.
Галлахер обратил внимание комитета Конгресса на связи G42 с "обширной сетью" эмиратских и китайских компаний, которые, по его мнению, нарушают права человека и продвигают интересы Пекина в военных вопросах.