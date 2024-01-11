Однако, президент компании заявил, что пользователи не использовать данную функцию управления и это была лишь демонстрация технологии

Президент Sony Honda Mobility, Идзуми Каваниши, привлек внимание на выставке CES, представив новый электромобиль компании Afeela с контроллером DualSense. Хотя идея того, что несколько человек смогут управлять своими Afeela с помощью DualSense, может показаться интересной, Каваниши заявил, что контроллер предназначен только для демонстрации технологий.

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"Однако мы считаем, что программное обеспечение может добавить новые функции и ценность. Мы хотим изменить отношение людей к мобильности", - сказал он.

Если Afeela не будет поддерживать управление с помощью DualSense после выпуска в продажу, зачем вообще демонстрировать такую функциональность на сцене? Вероятно, это связано с тем, что это третья появление автомобиля на выставке CES, и Sony хотела сделать что-то, что привлечет внимание массовой публики, и судя по заголовкам, они достигли своей цели.





Одним из существенных факторов, отличающих Afeela от других автомобилей на рынке, является использование мощной информационно-развлекательной системы Unreal Engine 5.3 от Epic Games. Данный игровой движок будет применяться для создания трехмерных карт, виртуальных пространств и дополненной реальности, отображающих транспортные средства, пешеходов, окружающую среду и даже погоду. Как сообщает CNET, на экране машины можно будет видеть данные из интернета, а пассажирам будет доступен каталог фильмов, игр и телешоу Sony, а также контент во время парковки и зарядки автомобиля.

Unreal Engine 5.3 также будет применяться для обучения многокамерным системам помощи водителю в Afeela. Кроме того, Sony объявила о партнерстве с Microsoft, где при разработке автомобиля будет использована технология облачных вычислений Azure AI от Redmond.

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Sony планирует запустить Afeela на американском рынке примерно в 2026 году, однако детали, такие как цена и доступность, пока остаются неизвестными. Ожидается, что также этот автомобиль появится в игре Gran Turismo 7 позже в этом году.