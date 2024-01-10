В скором времени начнётся серийное производство данных боеприпасов

500-килограмовая Авиабомба "Дрель", специально сконструированная для уничтожения бронированной техники и других вражеских объектов, прошла все необходимые тесты и испытания, а теперь компания-разработчик может приступить началу серийного выпуска. Новость о завершении испытаний и готовности к производству была официально подтверждена пресс-службой государственной корпорации Ростех.

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Благодаря своим уникальным характеристикам, авиабомба "Дрель" уже вызвала значительный интерес со стороны потенциальных заказчиков. Боеприпас создан для эффективного уничтожения не только бронированной техники, но и ЗРК, наземных радиолокационных станций и других целей противника. Специалисты продолжают работу над усовершенствованием "Дрели", предполагая выпуск сразу нескольких вариантов бомбы. В настоящий момент уже завершены все назначенные испытания, установленные заказчиком. Однако, информация о применении "Дрели" в зоне Специальной Операции не разглашается.

Ожидается, что в этом году начнется выпуск первой партии серийных авиабомб "Дрель", которые будут готовы к поставкам заказчикам. В настоящий момент боеприпас имеет следующие характеристики: длина – 310 см, диаметр – 45 см, масса – около 540 кг. Боевой элементов в каждой бомбе – 15. Она может планировать на расстояние до 30 километров и атаковать цели на высоте до 14 тысяч метров. Кроме того, каждый боевой элемент авиабомбы оснащен устройством самоликвидации, которое активируется через определенное время после выпуска бомбы.

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Разработка и усовершенствование планирующей авиабомбы "Дрель" является важным достижением российской военной промышленности, открывающим новые возможности в уничтожении вражеской техники и объектов противника