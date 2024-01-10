16-контактный разъем заменен на новый разъем высокой мощности, который подключается непосредственно к совместимым материнским платам

На выставке CES компания Asus представила новую концепцию под названием "Назад в будущее" (BTF). Основная идея заключается в том, чтобы устранить дополнительные разъемы питания на видеокартах. Инициатива BTF была специально разработана для энтузиастов, которые предпочитают собирать свои компьютеры самостоятельно. Компоненты линейки, включая материнские платы, видеокарты и корпуса, были сконструированы таким образом, чтобы скрыть неприглядные разъемы и кабели.

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Например, на материнских платах BTF все разъемы находятся на задней панели платы, что делает их незаметными и удобными в использовании. Сам корпус, специально разработанный для этой концепции, идеально подходит для того, чтобы избавиться от необходимости извлекать лоток материнской платы и беспокоиться о зазоре между кабелями. Кроме того, у Asus теперь есть новые опции графического процессора.

В исполнениях ROG Strix GeForce RTx 4090 BTF Edition и TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti Super BTF White Edition 16-контактный разъем питания был заменен на новый разъем высокой мощности, который подключается непосредственно к совместимым материнским платам.

Хотя фирменные разъемы не идеальны, но сама задумка любопытна. В настоящее время исключение разъема 12VHPWR из уравнения не вызывает особых проблем, особенно учитывая все сложности, которые возникали в последнее время с самим разъёмом. Меньшее количество кабелей, с которыми приходится бороться, несомненно, улучшит поток воздуха и позволит создать более аккуратную сборку.

Ранее решение со скрытыми кабелям питания представила компания Gigabyte, выпустив специальные комплектующие с тыльным расположением всех разъёмов. Однако, дальнейшего развития идеи не наблюдается. Хотя стоит отметить, что исполнение от Gigabyte кажется более универсальным.

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Однако все это будет иметь смысл только в том случае, если для пользователя будет важна эстетика и если несколько производителей смогут договориться об универсальном стандарте. Если каждый продолжит использовать свою собственную систему, никакие усовершенствования не будут иметь существенного влияния.