Новая технология позволит как увеличить скорость передачи данных, так и сделает её более стабильной и надёжной

NPO, владеющая торговой маркой Wi-Fi, только что объявила о новом плане сертификации Wi-Fi 7. Wi-Fi Alliance предлагает производителям устройств свой знак качества, поскольку беспроводные сети все больше востребованы в различных промышленных отраслях.

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По данным Wi-Fi Alliance, технология IEEE 802.11be значительно улучшит производительность и возможности подключения в домашних, корпоративных и промышленных средах. Wi-Fi 7 включает инновации, такие как высокая скорость передачи данных, "детерминированная" задержка и повышенная надежность при передаче критически важного трафика. Программа Wi-Fi Certified 7 является результатом совместной работы участников Wi-Fi Alliance.

Организация объясняет, что в расширенные функции Wi-Fi 7 входят сверхширокополосные каналы на частоте 320 МГц, доступные в регионах, где Wi-Fi функционирует в диапазоне 6 ГГц. Это позволит увеличить размер канала в два раза и достичь "мультигигабитных" скоростей передачи данных. Кроме того, функция Multi-Link Operation позволяет устройствам Wi-Fi использовать несколько каналов (на разных частотах) одновременно, что повышает скорость передачи данных, сокращает задержку и обеспечивает надежность.

Wi-Fi 7 включает 4K QAM, что означает квадратурную амплитудную модуляцию, форму цифровой модуляции. Эта технология обеспечивает на 20% более высокую скорость передачи данных по сравнению с 1024 QAM. Технология 512 Compressed Block-ack повышает эффективность и снижает накладные расходы, как заявляет Wi-Fi Alliance. Благодаря дополнительным оптимизациям и разработкам, Wi-Fi 7 гибко планирует использование спектра ресурсов, обеспечивает надежное подключение по восходящей линии связи и гарантирует стабильное качество обслуживания в Wi-Fi-сетях.

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По прогнозам организации, к 2028 году рынок Wi-Fi 7 вырастет до 2,1 миллиарда устройств, причем смартфоны, ПК, планшеты и точки доступа будут первыми устройствами, использующими эту технологию. Сертификация Wi-Fi Certified 7 поможет компаниям улучшить функциональность Wi-Fi 7 и обеспечить клиентам высококачественный пользовательский опыт.