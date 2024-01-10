Данная технология способна решить большое количество проблем, стоявших перед производителями электрокаров

Надежность играет важнейшую роль при разработке новых аккумуляторов. В автомобильной отрасли компании сталкиваются с риском потери мощности не больше 20 процентов после 700 циклов зарядки. Однако новый твердотельный аккумулятор QuantumScape продемонстрировал превосходные результаты, утратив лишь пять процентов общей емкости к концу 1000-циклового испытания, проведенного в лабораториях аккумуляторов PowerCo в Зальцгиттере.

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В автомобильной отрасли такие результаты эквивалентны примерно полумиллиону километров (примерно 310 600 миль) пройденного пути. Volkswagen сообщил, что твердотельная батарея также соответствует другим важным критериям, таким как безопасность, саморазрядка и быстрая зарядка. Генеральный директор PowerCo Фрэнк Блом подтвердил, что эти обнадеживающие результаты доказывают потенциал твердотельных аккумуляторов.

Автопроизводители стремятся внедрить на рынок новые технологии аккумуляторов, чтобы достичь эпохи электромобилей. Существующие аккумуляторные решения проделали большой путь, но некоторые потенциальные покупатели по-прежнему остаются скептиками и ждут более совершенных технологий с улучшенными характеристиками перед тем, как они откажутся от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Батареи для электромобилей, имеющие длительный срок службы, могут означать большое достижение в сфере продаж новых автомобилей, а также могут дать значительные возможности для модернизации старых электромобилей с помощью более эффективных твердотельных аккумуляторов. Некоторые из самых ранних электромобилей уже начинают показывать признаки устаревания. Предполагая, что все остальное в них находится в отличном состоянии, и цена на модернизацию разумная, нет причин не отремонтировать старый электромобиль, установив в него новый твердотельный аккумулятор нового поколения, и использовать его еще долгие годы.

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Следующим этапом в производстве является масштабирование и совершенствование процесса производства. Технология также должна пройти проверку в реальных условиях использования, но это будет осуществляться постепенно.