По имеющимся данным, новые технологии не будут угрожать рабочим местам в индустрии

Гильдия актеров кино и телевидения, представляющая 160 000 участников, заключила соглашение, в котором были установлены требования по согласованию и обязательным минимальным выплатам при цифровой озвучке персонажей в видеоиграх и других развлекательных программах.

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Дункан Крэбтри-Ирландия, руководитель данной организации, во вторник объявил о подписании этого соглашения с Replica Studios, которая является компанией, использующей этичный искусственный интеллект в озвучивании. Презентация новости прошла на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе.

Использование искусственного интеллекта стало причиной забастовок среди сценаристов и актеров, которые привели к приостановке производства фильмов и телешоу на несколько месяцев прошлого года. После длительных переговоров профсоюзы, представляющие эти группы, добились от студий гарантий о защите рабочих мест от использования искусственного интеллекта, а также повышения заработной платы. Один из основателей и главный исполнительный директор Replica, Шрейас Нивас, заявил, что данное соглашение будет "великим преимуществом для талантов и компаний", так как обеспечит базу для использования искусственного интеллекта в разработке видеоигр.

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Нивас также подчеркнул, что разработка одной из его любимых игр, Red Dead Redemption 2, значительно ускорилась бы, если бы использование искусственного интеллекта позволило сгенерировать некоторые из 5000 строк диалога на основе ранее записанных голосовых данных актеров.