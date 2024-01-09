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Zelikman
На Украине зафиксировано использование российской армией новейших моделей Герань-2
Украинские СМИ публикуют фотографии с обломками дрона-камикадзе, имевшего реактивный двигатель

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  Официальные источники заявляют о начале использования российскими военными новейшей модификации дрона-камикадзе "Герань-2" с реактивным двигателем во время атак по инфраструктурным объектам Вооруженных Сил Украины. Информация о появлении обломков этого беспилотника в российских и украинских источниках сразу стала популярной темой.

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  В частности, украинские ресурсы опубликовали фотографии обломков нового дрона-камикадзе. На изображениях видно, что это действительно новая версия, оснащенная реактивным соплом. По информации, иранской модификации, обозначенной MJ0. Однако, судя по данным, скоро можно ожидать и появление чисто российских беспилотников. Возможно, производство этих новых модификаций уже разворачивается на заводе, который строится в специализированной экономической зоне Алабуга. 

  Уже в ноябре минувшего года в Иране было сообщено о разработке реактивного варианта барражирующего боеприпаса Shahed. В тот же период состоялась демонстрация обновлённого беспилотника. Сравнивая новейшую модель Shahed-238 с базовой модификацией Shahed-136, можно заметить, что она также получила реактивный двигатель. Хотя подробные технические характеристики нового беспилотника не раскрываются, можно предположить, что они не сильно отличаются от базовой версии, за исключением повышенной скорости.

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  Иранские производители показали три модификации беспилотника Shahed-238. Стандартная модель оснащена автономной навигационной системой, основанной на инерциальной навигационной системе (ИНС) и системе глобального позиционирования (GPS). Второй вариант может обнаруживать цели в инфракрасном и оптическом диапазонах. Третья оснащена радиолокационным комплексом для наведения

#всу #техника #армия #оружие #беспилотники #дроны-камикадзе #герань-2 #удары
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