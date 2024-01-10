Флот Исламской Республики Иран принял свой первый ракетный катамаран типа Шахид Абу Махди

Вскоре после взятия на вооружение Корпусом Стражей Исламской Революции первого значительного ракетного катамарана под названием «Шахид Сулеймани», флот Исламской Республики Иран принял свой первый ракетный катамаран модели «Шахид Абу Махди». Новейший корабль, известный как Shahid Abu Mahdi Al-Muhandis, несколько уступает по габаритам первому Shahid Soleimani. Об этом сообщили национальные средства массовой информации Ирана.

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Корабль был назван в честь Абу Махди аль-Мухандиса, заместителя командующего Ираком проиранского ополчения, которого убили в ходе американской армейской операции в Багдаде в 2020 году, вместе с главой «Кудс» КСИР Ирана, генералом Касемом Сулеймани. Именно в их честь именуются новые боевые корабли Ирана.

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Подробных тактико-технических характеристик этих судов руководство не раскрывает, но второй катамаран по своим размерам похож на большой ракетный катер. Считается, что «Шахид Абу Махди» имеет на вооружении шесть дальнобойных противокорабельных ракет, способных поражать цели на расстоянии до 300 км. Кроме того, на корабле имеется 8 управляемых ракет Kowsar с максимальной дальностью действия в 15 км, а также другое вооружение. Огневая мощь судна подкрепляется еще и наличием четырех артиллерийских пушек калибром примерно 20 мм и одной 30-миллиметровой артустановки. Вполне возможно, что они могут использоваться и для поражения воздушных целей.