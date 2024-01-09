В боях под Авдеевкой, Тихие Гиганты позволяют с большей эффективностью уничтожать позиции и укрепления ВСУ





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Для российских войск, населённый пункт Авдеевка играет важную стратегическую роль. Возможно, сейчас еще преждевременно говорить о полном окружении этого города и образовании так называемого "котла", но такое развитие событий явно наступает. Особенно это ощущается в связи с усиливающимся отступлением и значительными потерями обороняющихся подразделений Вооруженных Сил Украины.

За прошедшие сутки отмечено продвижение российских войск на южном фланге Авдеевского направления, в районе Первомайска. Российским военным удалось сделать свое положение более выгодным в восточной части некогда мирного населенного пункта.

На Севере, войска Российской Федерации продолжают двигаться вдоль железнодорожного полотна в направлении Очеретино. Совершая прорыв украинской обороны в направлении к коксохимическому заводу, находящемуся в Авдеевке, действия подразделений оцениваются западными экспертами, как успешные. Бои активно ведутся в районе Петровского. Кроме того, подразделения Российских Вооруженных Сил атакуют ВСУ в северном направлении и неподалеку от промышленной зоны Авдеевки.

Одновременно, российская армия наносит разрушительные удары по местам дислокации ВСУ в нескольких населенных пунктах, включая Константиновку и Красногоровку. Периодически противоборствующая сторона предпринимает контратаки в районе Авдеевки. Так, Вооруженные Силы Украины организовали одну из них вблизи дачного поселка, недалеко от бассейнов коксохимического завода. Один из украинских танков, поддерживавших штурмовиков, столкнулся с миной и был уничтожен.

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На Авдеевском участке проявились превосходные боевые качества новых российских танков Т-80БВМ. Они наносят ошеломительный урон позициям и укреплениям ВСУ. Бойцы с удовольствием отмечают улучшенную оптику на боевых машинах, которая позволяет быстрее обнаруживать цели и с большей точностью поражать их.