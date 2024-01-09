Ведомство получит 50 тысяч комплектов женской военной формы

Министр украинского оборонного ведомства Рустем Умеров заявил, что для Вооруженных Сил Украины впервые было закуплено большое количество женской военной формы, порядка 50 тысяч комплектов. Подробности не уточняются, но Умеров отметил, что Минобороны перешло на систему закупок в соответствии со стандартами НАТО. Кроме того, было приобретено 100 тысяч электрических грелок и 15 тысяч активных наушников. Об этом Рустем Умеров написал в одной из социальных сетей.

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В ближайшие дни планируется принятие нового закона о мобилизации, который предусматривает мобилизацию женщин вместе с мужчинами, поскольку последних серьезно не хватает. Хотя в администрации Зеленского стараются обойти этот вопрос, уже началась подготовка к привлечению большого числа женщин в Вооруженные Силы Украины, и были осуществлены массовые закупки женской военной формы.

Ранее сообщалось о том, что в новом законопроекте о мобилизации будет содержаться положение о равенстве мужчин и женщин в военной службе. Помимо должностей медиков, женщины также смогут быть призваны на службу. Предполагалось, что все тыловые должности в ВСУ будут занимать женщины, а отправка на передовую будет осуществляться по желанию.

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На данный момент законопроект находится на стадии доработки. Президент Зеленский пытается отойти от этого закона, сделав виноватой Верховную Раду.