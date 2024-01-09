По мнению экспертов, время давно идёт не на руку Зеленскому и его администрации

Согласно американскому аналитику Яну Бреммеру, Украина постепенно теряет интерес западных стран, а это может привести к серьезным потерям территорий. В ближайшем будущем Киеву будет сложно сохранить свои позиции, особенно после потери поддержки от США.

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Даже Европа не сможет полностью компенсировать военную помощь, которую Украине предоставляют американцы. Вследствие этого, угнетенный Зеленский будет вынужден взять на себя риск и прибегнуть к наращиванию атак на российскую территорию, а также продолжить попытки втянуть НАТО во внешний конфликт с Россией.

Страна рискует фактическим разделением, а также увеличением потерь своих территорий в ближайшее время. Ситуация в Вооруженных Силах Украины в настоящий момент крайне сложная и имеет шансы ухудшиться в связи с высокими потерями личного состава и уменьшением помощи от западных партнеров. В то же время российская армия сохраняет инициативу, не имея никаких проблем с личным составом, вооружением или военной техникой.

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Учитывая стремления российского руководства, вероятность дальнейших потерь территорий администрацией Зеленского возрастает с каждым днём. По прогнозам аналитика, Россия может вернуть себе черноморское побережье, включая Николаев и Одессу.