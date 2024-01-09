В компании заявляют о слабом спросе на чипы памяти и электронику, но считают, что за счёт роста цен в 2024 году прибыль пойдёт в рост

Компания Samsung Electronics Co. объявила о шестом квартале подряд, в котором была зафиксирована сниженная операционная прибыль, что свидетельствует о недостаточном спросе на бытовую электронику по всему миру.

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Один из локомотивов Кореи сообщил о прибыли на 35% до 2,8 трлн вон ($2,1 млрд), по сравнению со средним прогнозом аналитиков в 3,7 трлн вон. Объем выручки составил 67 трлн вон, что несколько ниже прогноза в 70,31 трлн вон.

Эти результаты явно указывают на то, что спрос на смартфоны и компьютерные чипы памяти, применяемые в современной электронике, остается слабым из-за экономической неопределенности. В декабре конкурирующая компания Micron Technology Inc. даже превзошла прогнозы по доходу и объявила о том, что строительство центров обработки данных может компенсировать слабость на рынках компьютеров и мобильных устройств.

"Я считаю, что это свидетельствует о более медленном восстановлении, чем мы все ожидали. Цены не поднимаются так быстро, а спрос в некоторых секторах не такой сильный", - сказал Том Канг, директор исследований компании Counterpoint Technology Market Research.

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В октябре компания Samsung предсказала, что рынок памяти, вскоре покинувший фазу депрессии, с общей стоимостью в 160 миллиардов долларов, начнет восстанавливаться и достигнет полного развития к 2024 году благодаря прорывам в области искусственного интеллекта. Руководители компании заявили, что цены начнут расти примерно во второй половине 2023 года, когда рынок выйдет из своего минимального показателя.