Производители продолжают сокращать поставки продукции, чтобы балансировать спрос и предложение

International Data Corporation недавно отметила, что производители микросхем памяти приняли значительные меры по контролю над производством с ноября 2023 года, чтобы поднять цены. TrendForce теперь прогнозирует неопределенность в спросе на текущий год, поэтому производители предполагают, что "стабильное" сокращение производства является решением для балансирования предложения и спроса в отрасли памяти.

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TrendForce предоставляет прогнозы цен на начало 2024 года для разных категорий продуктов DRAM, включая ПК, серверы, мобильные устройства, графику и потребительскую память. В настоящее время бизнес DRAM для компьютеров сталкивается с невыполненными заказами на DDR5, из-за того, что клиенты продолжают покупать модули DDR4.

Индустрия ПК постепенно переходит на стандарт DDR5, но цены до сих пор не пришли к целевому уровню, установленному производителями. TrendForce прогнозирует рост продаж DRAM для ПК на 10-15 процентов. То же самое ожидается и от серверной DRAM. В четвертом квартале прошлого года модули DDR5 составляли 40 процентов от общего объема серверов, и производство наращивается, чтобы производители смогли увеличить свою прибыль.

В бизнесе мобильных DRAM цены находятся на минимуме, и покупатели наращивают свои запасы. TrendForce указывает на сохраняющуюся неопределенность на рынке мобильных устройств. Поэтому производство не наращивается, а цены на DRAM вырастут на 18-23 процента в ближайшие три месяца.

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Спрос на графическую память остается высоким, особенно на чипы GDDR6. Контрактные цены поднимутся на 10-15 процентов в первой половине этого года. Аналитики ожидают, что потребительские цены на DRAM вырастут на 8-13 процентов для чипов DDR3 и на 10-15 процентов для DDR4.