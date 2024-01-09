Также появилось больше информации об утренних атаках российских Воздушно-Космических Сил





Известны новые детали масштабных утренних ударов по объектам военной инфраструктуры в разных регионах Украины. Как ранее упоминалось, атаки были осуществлены в том числе по объектам в Хмельницкой области. Одна из выбранных целей - Шепетовка.

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По последней информации, удары наносились по железнодорожному узлу Шепетовки, через который осуществлялась транспортировка личного состава и военной техники на Восток. Были уничтожены вагоны с оружием и военной техникой, а также склады, где происходила погрузка боеприпасов и военной техники, предназначенных для отправки на передовую.

Однако, это ещё не полный список атак. Производственные предприятия и склады Шепетовского ремонтного завода также были поражены. В цехах данного завода проводился ремонт и производство ракетно-артиллерийских систем. Например, с 2020 года здесь же производятся РСЗО «Буран», которая является одной из версий системы «Ураган» на чешском шасси «Татра» 8х8. Кроме того, ШРЗ используется украинскими формированиями для ремонта САУ «Гвоздика» и «Акация». Были нанесены удары и по складам с комплектующими для ремонта военной техники и используемого на ней оборудования.

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Также украинские средства массовой информации заявляют, что по украинским объектам наносились удары северокорейскими ракетами KN-23. К этому прикладывают видеозаписи, где якобы боеприпасы из КНДР уничтожают технику и складские помещения ВСУ. Хоть каких-либо доказательств этому Киев пока не предоставил, но вполне вероятно, что оно всё же было применено против ВСУ.