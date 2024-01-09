Nvidia анонсировала свои новые Super видеоадаптеры 4000-ой линейки
реклама
Американская технологическая компания Nvidia, которая является лидером в области чипов для центров обработки данных, используемых в программном обеспечении искусственного интеллекта, наконец-то анонсировала новые улучшенные видеоадаптеры 4000-ой линейки под названием Super.
реклама
Компания Nvidia представила три новых графических чипа с дополнительными компонентами для персональных компьютеров, которые позволят геймерам, дизайнерам и другим пользователям более эффективно использовать искусственный интеллект на своих машинах, не завися от удаленных сервисов через интернет.
Новая модель GeForce RTX 4080 SUPER будет иметь большее количество вычислительных ядер и более быструю память. По словам компании, она сможет запускать программное обеспечение для создания изображений Stable Diffusion XL в 1,7 раза быстрее, чем эквивалентная модель предыдущего поколения от Nvidia.
реклама
Продажи начнутся 31 января по цене 999 долларов. Компания также представила модели RTX 4070 Ti SUPER за 799 долларов и 4070 Super за 599 долларов.
Вице-президент компании Nvidia, Джастин Уокер, заявил, что совместно с новым программным обеспечением и оптимизацией моделей искусственного интеллекта, также разрабатываемыми Nvidia, эти продукты смогут обеспечить на порядок лучшую производительность по сравнению с конкурентами.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила