Американская технологическая компания Nvidia, которая является лидером в области чипов для центров обработки данных, используемых в программном обеспечении искусственного интеллекта, наконец-то анонсировала новые улучшенные видеоадаптеры 4000-ой линейки под названием Super.

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Компания Nvidia представила три новых графических чипа с дополнительными компонентами для персональных компьютеров, которые позволят геймерам, дизайнерам и другим пользователям более эффективно использовать искусственный интеллект на своих машинах, не завися от удаленных сервисов через интернет.





Новая модель GeForce RTX 4080 SUPER будет иметь большее количество вычислительных ядер и более быструю память. По словам компании, она сможет запускать программное обеспечение для создания изображений Stable Diffusion XL в 1,7 раза быстрее, чем эквивалентная модель предыдущего поколения от Nvidia.

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Продажи начнутся 31 января по цене 999 долларов. Компания также представила модели RTX 4070 Ti SUPER за 799 долларов и 4070 Super за 599 долларов.





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Вице-президент компании Nvidia, Джастин Уокер, заявил, что совместно с новым программным обеспечением и оптимизацией моделей искусственного интеллекта, также разрабатываемыми Nvidia, эти продукты смогут обеспечить на порядок лучшую производительность по сравнению с конкурентами.