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AMD сообщает о существенном улучшении производительности при переходе с 7600 на 7600 XT, примерно от 7 до 40 % при разрешении 1080p и от 13 до 45 % при разрешении 1440p. Возможны еще большие улучшения.
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В RX 7600 XT используется полностью разблокированный кристалл Navi 33 с 32 вычислительными блоками и 2048 потоковыми процессорами. Игровая частота у модели XT на 10% выше, чем у модели без 7600, а видеопамять составляет 16 ГБ GDDR6 с такой же пропускной способностью на 128-битной шине. Эти изменения привели к увеличению номинальной мощности карты до 190 Вт, что составляет 15% прирост.
Компания Nvidia, наоборот, сравнивает графические процессоры RTX 40 с RTX 30 и обосновывает повышение производительности за счет генерации кадров DLSS 3, хотя это не является истинным повышением производительности. Они также вводят в заблуждение потребителей данными о серии Super, не учитывая фреймрейт при генерации кадров.
Увеличение числа FPS за счет программных функций, не уделяя внимания качеству изображения, делает эти сравнения неправильными и вводящими в заблуждение потребителей. Отличие в качестве изображения между AFMF и базовыми методами масштабирования значительно превышает разницу, достигаемую с помощью генерации кадров DLSS 3. AMD по крайней мере представила свои собственные цифры для корректного сравнения.
Хорошей новостью является то, что AMD улучшила качество кодирования изображения путем оптимизации скорости в последней версии своего SDK. Программное обеспечение Radeon 24.1 включает эти улучшения в кодирование H.264, HEVC и AV1. Качество потокового изображения, особенно с H.264, уже давно находится под критикой, и приятно видеть, что AMD работает над этим. Сторонние приложения должны обновиться до последней версии AMF SDK, чтобы использовать эти улучшения, но перспективы выглядят многообещающими.
Цена Radeon 7600 XT не является исключительной: рекомендуемая стоимость составляет 330 долларов, что на 60 долларов выше, чем у RX 7600, за небольшое увеличение тактовой частоты и удвоение видеопамяти.