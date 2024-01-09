Компания вдвое увеличила видеопамять и сделала новинку на 10-15% мощнее, повысив при этом цену на 60 долларов

AMD сообщает о существенном улучшении производительности при переходе с 7600 на 7600 XT, примерно от 7 до 40 % при разрешении 1080p и от 13 до 45 % при разрешении 1440p. Возможны еще большие улучшения.

реклама

В RX 7600 XT используется полностью разблокированный кристалл Navi 33 с 32 вычислительными блоками и 2048 потоковыми процессорами. Игровая частота у модели XT на 10% выше, чем у модели без 7600, а видеопамять составляет 16 ГБ GDDR6 с такой же пропускной способностью на 128-битной шине. Эти изменения привели к увеличению номинальной мощности карты до 190 Вт, что составляет 15% прирост.

Компания Nvidia, наоборот, сравнивает графические процессоры RTX 40 с RTX 30 и обосновывает повышение производительности за счет генерации кадров DLSS 3, хотя это не является истинным повышением производительности. Они также вводят в заблуждение потребителей данными о серии Super, не учитывая фреймрейт при генерации кадров.

Увеличение числа FPS за счет программных функций, не уделяя внимания качеству изображения, делает эти сравнения неправильными и вводящими в заблуждение потребителей. Отличие в качестве изображения между AFMF и базовыми методами масштабирования значительно превышает разницу, достигаемую с помощью генерации кадров DLSS 3. AMD по крайней мере представила свои собственные цифры для корректного сравнения.

Хорошей новостью является то, что AMD улучшила качество кодирования изображения путем оптимизации скорости в последней версии своего SDK. Программное обеспечение Radeon 24.1 включает эти улучшения в кодирование H.264, HEVC и AV1. Качество потокового изображения, особенно с H.264, уже давно находится под критикой, и приятно видеть, что AMD работает над этим. Сторонние приложения должны обновиться до последней версии AMF SDK, чтобы использовать эти улучшения, но перспективы выглядят многообещающими.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Цена Radeon 7600 XT не является исключительной: рекомендуемая стоимость составляет 330 долларов, что на 60 долларов выше, чем у RX 7600, за небольшое увеличение тактовой частоты и удвоение видеопамяти.