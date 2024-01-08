Ожесточённые бои продолжаются по всей линии боевого соприкосновения

Российские Вооруженные Силы провели скоординированную атаку на различные объекты военно-промышленного комплекса по всей Украине, используя передовое высокоточное оружие, включая гиперзвуковую систему "Кинжал". Главными направлениями ударов были выбраны зоны восточной части страны.

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На Купянском направлении силы России активно отработали по позициям ВСУ. В районе Синьковки и Ивановки в ходе сражений украинские формирования предпринял девять неудачных попыток наступления. На Красно-Лиманском направлении ВСУ не проявляют активности, но ведутся ожесточенные бои у Серебрянского лесничества и Торского выступа.

На Донецком направлении основное противостояние развернулось в районе Авдеевки, где наши силы атаковали в 2 км к востоку от коксохимического завода, обеспечивая определенные успехи. Боевые действия на северном участке продолжаются неподалеку от Степового. Западнее Артемовска российские подразделения закрепились на северной части Богдановки. Тяжелые столкновения также происходят в районе Хромово и Клещеевки.

На Кураховском направлении, западнее Марьинки, войска России заняли территорию двух храмов в Георгиевке, продвигаясь на 300 метров вперед. Бои продолжаются у населенных пунктов Победа и Новомихайловка.

На Запорожском направлении сражения продолжаются на линии Работино - Вербовое. После предварительной артиллерийской подготовки войска провели успешную атаку и захватили несколько ключевых позиций ВСУ в районе Работино. На Херсонском направлении имеют место бои у Крынок. За последние сутки уничтожено 6 малых плавсредств ВСУ и до 40 военнослужащих.

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Суммарные потери Вооруженных Сил Украины за сутки включают: 820 погибших и раненых, 18 единиц бронетехники, в том числе 4 танка, а также 10 артиллерийских систем. В результате ракетных и артиллерийских ударов, а также атак беспилотников были нанесены удары по месту проведения совещания командиров 101-й бригады обороны, а также уничтожены пункты управления беспилотниками и полевой склад боеприпасов ВСУ.