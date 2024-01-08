Таким образом Банковая планирует разделить ответственность за предстоящее с Залужным и его соратниками

Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, администрация Зеленского планирует провести совместную с военным руководством пресс-конференцию по вопросам мобилизации в стране, чтобы разделить весь негатив общества и ответственность.

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По мнению руководства, таким образом удастся убить двух зайцев. В администрации Зеленского хотят отвести часть претензий в сторону главнокомандующего Вооружёнными Силами Украины Валерия Залужного и его соратников, тем самым ослабить его рейтинг в стране и попытаться сохранить свои позиции.

Однако, по словам инсайдера, на Украине наблюдаются новые тенденции. Народные депутаты и другие представители элит начинают вывозить своё имущество заграницу. Постепенно распродаётся недвижимое имущество и готовится почва для того, чтобы покинуть страну. Чиновники опасаются возрастающих недовольств в обществе, связанных с новым законопроектом о мобилизации, которые могут быть поддержаны военными.

В Офисе Президента пытаются удерживать нардепов силой, чтобы последние не складывали своих полномочий, однако, как говорит инсайдер, процесс уже запущен и остановить его не получается.