Адаптерам уже порядка 20-ти лет, но это не мешает им функционировать

В текущем квартале планируется выпуск обновленных драйверов для видеокарт Radeon R300-R500 в версии Mesa 24.0. Обновление будет доступно к концу года. Разработчик Павел Ондрака рассказал, что новые драйвера Mesa Gallium3D OpenGL направлены на оптимизацию вершинных шейдеров видеоадаптеров за счет снижения использования NIR. Он подчеркивает важность удаления серверной части для улучшения оптимизации и указывает на готовность избавиться от серверной части DCE для вершинных шейдеров.

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Сообщество разработчиков с открытым исходным кодом регулярно обновляло программное обеспечение графического оборудования Radeon R600. Последним новшеством стала его оптимизация к крайним интерфейсам Mesa. В это же время AMD сосредотачивается на оборудовании текущего и последующего поколений.

ATI Radeon 9700 Pro заслуживает внимания, так как данные адаптеры еще способны работать совместно с ОС Linux, что вызывает уважение. Видеоускоритель характеризуется 110 миллионами транзисторов, частотой 325 МГц, 256 МБ оперативной памяти и пропускной способностью 19,8 ГБ/с. Эта видеокарта была самой быстрой на момент выпуска и первой, которая полностью поддерживала DirectX 9.

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В настоящее время возможности ATI Radeon 9700 Pro ограничены отображением окон и текста, однако с помощью сообщества они по-прежнему функционируют. Павел Ондрака отмечает, что это обновление драйверов представляло собой сложную задачу и он старался исправить ее пять раз до этого, но до сегодняшнего дня не мог добиться хороших результатов.