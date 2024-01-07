Подразделения постепенны отбрасывают украинские формирования подальше от Донецка

Подразделения России успешно вошли в населенный пункт Георгиевка, который находится к Западу ранее освобожденной Марьинки. Главные действия операции происходят на Севере Георгиевского пруда, который находится за Марьинской плотиной.

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Украинская сторона подтверждает вхождение российских вооруженных сил в Георгиевку и захват двух православных храмов - Святого Георгия и Всехсвятского храма на Северо-Востоке города. Стоит отметить, что освобождение этих храмов произошло накануне Рождества, что делает данное событие еще более символичным. В данное время, российская армия продвинулась на полукилометровое расстояние внутрь Георгиевки.

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Продвижение российских подразделений западнее Марьинки сместило границы "серой зоны" в центральную часть Георгиевки. Вооруженные силы Украины активно пытаются сохранить оборонительные позиции на этом участке. Направление в районе Курахово играет важнейшую роль в наступательной операции российских сил. Город Курахово является ключевым пунктом на оборонительной линии украинских вооруженных сил на западе Донецкой Народной Республики. Прорыв этой преграды позволит российским военным продвинуться к границам республики с Днепропетровской и Запорожской областями, далеко отбросив армию Украины от Донецка.