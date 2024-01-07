Новые модификации дронов могут в автоматическом режиме захватывать и поражать цели

Окончание лета прошедшего года стало временем, когда представители Вооруженных Сил Украины и западные специалисты всё чаще фиксировали заметное преимущество Российских Вооруженных Сил в использовании БПЛА на передовой.

реклама

Вместе с тем, российские компании, будь то государственные или частные, не только усиленно увеличивают объемы производства беспилотных летательных аппаратов для нужд Министерства Обороны Российской Федерации, но и продолжают совершенствовать технические характеристики существующих моделей и создавать более совершенные прототипы таких БПЛА. В Telegram-канале украинский специалист в области связи и радиоэлектронной борьбы Сергей «Флэш» Бескрестнов рассказал о последнем "опасном" достижении российских инженеров - полуавтономных FPV-дронах с "машинным зрением" и автоматическим захватом цели. Он объяснил преимущества таких БПЛА на полях сражений, отметив, что хотя технология все еще находится в разработке, она уже успешно использовалась с помощью недорогих дронов-камикадзе.

Боец ВСУ впервые увидел видео с дроном российских войск с "машинным зрением" и автоматическим захватом цели. При этом Бескрестнов указал на то, что с использованием таких обновлений для пилота FPV-дрона достаточно просто достичь цели на значительной высоте и отметить ее. Отсюда дальнейшие действия беспилотного аппарата происходят в автоматизированном режиме, оператору уже не требуется активно воздействовать на выбранную цель.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Применение таких модернизированных дронов в первую очередь нивелирует эффективность систем радиоэлектронной борьбы, поскольку беспилотники движутся в автономном режиме и потеря связи с оператором уже не влияет на их траекторию. Кроме того, для управления таким беспилотником не требуется опытный оператор, способный преследовать маневрирующую цель. Достаточно поймать объект в поле зрения на расстоянии видимости для активации автоматического наведения, и далее дрон самостоятельно атакует цель до поражения. Также увеличивается количество БПЛА, которыми может оперировать один оператор за ограниченный период времени.