Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Российские подразделения всё чаще применяют дроны-камикадзе с машинным зрением
Новые модификации дронов могут в автоматическом режиме захватывать и поражать цели

реклама

  Окончание лета прошедшего года стало временем, когда представители Вооруженных Сил Украины и западные специалисты всё чаще фиксировали заметное преимущество Российских Вооруженных Сил в использовании БПЛА на передовой.

реклама

  Вместе с тем, российские компании, будь то государственные или частные, не только усиленно увеличивают объемы производства беспилотных летательных аппаратов для нужд Министерства Обороны Российской Федерации, но и продолжают совершенствовать технические характеристики существующих моделей и создавать более совершенные прототипы таких БПЛА. В Telegram-канале украинский специалист в области связи и радиоэлектронной борьбы Сергей «Флэш» Бескрестнов рассказал о последнем "опасном" достижении российских инженеров - полуавтономных FPV-дронах с "машинным зрением" и автоматическим захватом цели. Он объяснил преимущества таких БПЛА на полях сражений, отметив, что хотя технология все еще находится в разработке, она уже успешно использовалась с помощью недорогих дронов-камикадзе.

  Боец ВСУ впервые увидел видео с дроном российских войск с "машинным зрением" и автоматическим захватом цели. При этом Бескрестнов указал на то, что с использованием таких обновлений для пилота FPV-дрона достаточно просто достичь цели на значительной высоте и отметить ее. Отсюда дальнейшие действия беспилотного аппарата происходят в автоматизированном режиме, оператору уже не требуется активно воздействовать на выбранную цель.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

  Применение таких модернизированных дронов в первую очередь нивелирует эффективность систем радиоэлектронной борьбы, поскольку беспилотники движутся в автономном режиме и потеря связи с оператором уже не влияет на их траекторию. Кроме того, для управления таким беспилотником не требуется опытный оператор, способный преследовать маневрирующую цель. Достаточно поймать объект в поле зрения на расстоянии видимости для активации автоматического наведения, и далее дрон самостоятельно атакует цель до поражения. Также увеличивается количество БПЛА, которыми может оперировать один оператор за ограниченный период времени.

#сво #техника #технологии #армия #оружие #бпла #дроны-камикадзе
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Истребитель ВС Украины выпустил по своим позициям ракету – солдаты ВСУ показали фото обломков
2
Новое исследование чёрных дыр опровергает выводы Стивена Хокинга
25
НАСА: тихий сверхзвуковой реактивный самолет X-59 будет представлен 12 января
9
Северный морской путь становится одной из главных экспортных артерий мира
7
Соединённые Штаты затягивают поставку F-16 и обучение украинских пилотов
4
Искусственный интеллект нашёл новое решение старой математической головоломки
6
Джон Боллинджер прогнозирует прорыв BTC к $50 000
+
Новая гиперзвуковая ракета ВВС США HACM может достигнуть скорости 15 Махов
6
Игры 25-летней давности озолотили бывшего владельца магазина компьютерных игр более чем на $1 млн
10
Украина оснастила катера-камикадзе огнеметами с термобарическими бомбами
1
Патчи AMD для процессоров Zen 5 в Linux подтверждают название поколения будущих чипов
+
В репозитории NPM создали пакет, зависящий от всех пакетов — теперь ни один пакет нельзя удалить
5
Начинается строительство крупнейшего в мире парка солнечных панелей
1
Представлен смартфон Oukitel WP33 Pro с батареей на 22 000 мА*ч и сверхмощным динамиком
1
Ракета-носитель Vulcan вывезена на стартовую площадку для первого запуска
+
Эксперт: Разрабатываемые с большим трудом новейшие ракеты ВСУ были уничтожены в Киеве ВС РФ
+
Cобака в США съела 450 долларов наличными
+
SpaceX запустила в космос секретный космоплан для армии США
4
Актер озвучки GTA V: GTA 6 не станет хитом только из-за главной героини женского пола
6
Microsoft может стать самой дорогой компанией США
1

Популярные статьи

MWM: Тактические ракеты KN-23B пришли на смену "Искандерам" и стали главными ТБР России
39
О причинах неудачи мягкой посадки российского аппарата «Луна-25»
41
Над чем работает "МиГ" - космический перехватчик МиГ-41, стелс-истребители 5-го поколения и другое
35
Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
167
Ошибка bad shim signature, или как с помощью UEFI Secure Boot запрещают запуск Linux дистрибутивов
11
Soulslinger: Envoy of Death - и еще один "соулслайк" с пистолетом (краткий обзор)
1
Le Parisien: 2023-й можно назвать "годом Путина"
16
Обзор игры Hitman: Contracts — сорок седьмой вспоминает былое
4
Spiegel: "Танки бундесвера не созданы для реальных боевых действий, они хороши лишь для учений"
4
"Стрелы Бога" и эксперименты с энергией - чем на самом деле занимается Х-37В - военный челнок США
+

Сейчас обсуждают

Alxndr
22:41
Если понял правильно то автор пытается судить о производительности ZEN 3 затолкав его в чипсет B-450 ? В таком варианте ессно перформанс проца и будет на уровне ZEN 2, с мизерным приростом в пределах ...
Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
Kira625
22:40
Посмотрев на результаты боевого применения ЕС-овского оружия на Украине, можно сделать вывод, что объединенная армия их не спасёт, тут надо было вносить изменения давно, а сейчас уже поздно.
Глава МИД Италии заявил о необходимости создания общеевропейских вооружённых сил
Chihonya
22:38
Так ты согласен, что ты сладенький?
Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
Вадим Кудрявцев
22:36
Чухоня,шишкин уже заждался тебя
Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
Chihonya
22:36
Прощай, кудряшка, повышай латентность)
Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
Мегавольт
22:35
Ладно куртка жадный, но амд всегда выпускало бюджетные хиты цена качество. Ведь это самый массовый рынок до 250бачков. Если уж 1650с натягивает. первое что нашел днс 23рубля омг. от жижабайта. оранжев...
В Hardware Unboxed пожалели тех, кто купил Radeon RX 6500 XT
glavhyilo
22:35
зеле красную карточку просто выписали пиндосы,вот он и мечется,на нём полмиллиона убитых им висит,ему только смерть светит тут.
Tesla Cybertruck сумел преодолеть лишь 80% от заявленнего компанией расстояния
Вадим Кудрявцев
22:35
да он тебя ждет противного,беги скорее.ты пропустил долбежку и забыл
Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
Вадим Кудрявцев
22:34
не шешун всем поведал что он тебя приходует
Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
Chihonya
22:34
Сладенький Вадимка Кудряшкин, Шишун уже смазал свой дилдак, следи за частотой)
Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем