Записывать на камеру работу сотрудников ТЦК также станет незаконно

Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, вдобавок к информации о масштабной рекламной кампании по оправданию нового законопроекта и насильственных мобилизационных мероприятиях в стране, администрация Зеленского начнёт репрессии против всех, кто выскажется о мобилизации в негативном ключе.

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По словам инсайдера, за любой негатив по отношению к новому законопроекту, работе военных комиссариатов и политике Зеленского и его соратников, источники массовой информации и распространителей новостей, будут преследовать и наказывать. Жертвы, которые, по их мнению, незаконно попали под мобилизацию и насильно оказались в территориальном центре комплектации, будут приносить свои извинения на камеру и рассказывать, что на самом деле сами желали пойти на линию боевого соприкосновения, а весь размещённый до этого контент будет блокироваться и удаляться.

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Также источник с Банковой рассказал, что гражданам законодательно запретят снимать на видео работу сотрудников ТЦК и в случае любых разбирательств операторы будет караться законодательными органами. Даже публичное обсуждение беспредельных методов военных комиссаров будет запрещено, а всех причастных к таким инфоповодам будут приписывать к агентам Кремля.