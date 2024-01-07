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Zelikman
Некоторые высокопоставленные военачальники КНР были сняты с должностей из-за коррупционных схем
По информации американской разведки, в связи с коррупцией некоторые китайские ракеты заправлялись водой вместо топлива

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  По данным разведки США, китайскому лидеру Си Цзиньпину пришлось провести масштабную военную реорганизацию после обнаружения масштабной коррупции, которая подорвала его усилия по модернизации вооруженных сил и вызвала опасения относительно способности Китая вести военные действия, сообщают знакомые с ситуацией источники.

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  Масштаб коррупции в ракетных войсках и военно-промышленном комплексе Китая настолько велик, что официальные лица США теперь сомневаются, что Си Цзиньпин готов рассматривать проведение силовых действий в ближайшее время, сообщают источники, просившие оставить их в анонимности.

  Согласно оценке Соединённых Штатов, существует несколько инцидентов негативного эффекта коррупции, включая ракетные боеприпасы, заправленные водой вместо топлива, а также неисправные ракетные шахты на Западе КНР, которые не позволяют эффективно запускать ракеты, по словам одного из источников.

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  Американцы считают, что коррупционные схемы в армии Китая подорвали доверие к ее боеспособности, особенно в отношении ракетных войск, и отвлекли от некоторых приоритетных задач Си Цзиньпина в области модернизации, заявили источники. За последние полгода было начато расследование взяточничества, в результате которого свыше десятка высокопоставленных чиновников Министерства Обороны были задержаны, что, вероятно, стало самым масштабным противодействием со стороны Китая по отношению к вооруженным силам в современной истории страны.

#сша #китай #армия #оружие #ракеты #коррупция #разведка
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