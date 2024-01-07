По информации американской разведки, в связи с коррупцией некоторые китайские ракеты заправлялись водой вместо топлива

По данным разведки США, китайскому лидеру Си Цзиньпину пришлось провести масштабную военную реорганизацию после обнаружения масштабной коррупции, которая подорвала его усилия по модернизации вооруженных сил и вызвала опасения относительно способности Китая вести военные действия, сообщают знакомые с ситуацией источники.

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Масштаб коррупции в ракетных войсках и военно-промышленном комплексе Китая настолько велик, что официальные лица США теперь сомневаются, что Си Цзиньпин готов рассматривать проведение силовых действий в ближайшее время, сообщают источники, просившие оставить их в анонимности.

Согласно оценке Соединённых Штатов, существует несколько инцидентов негативного эффекта коррупции, включая ракетные боеприпасы, заправленные водой вместо топлива, а также неисправные ракетные шахты на Западе КНР, которые не позволяют эффективно запускать ракеты, по словам одного из источников.

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Американцы считают, что коррупционные схемы в армии Китая подорвали доверие к ее боеспособности, особенно в отношении ракетных войск, и отвлекли от некоторых приоритетных задач Си Цзиньпина в области модернизации, заявили источники. За последние полгода было начато расследование взяточничества, в результате которого свыше десятка высокопоставленных чиновников Министерства Обороны были задержаны, что, вероятно, стало самым масштабным противодействием со стороны Китая по отношению к вооруженным силам в современной истории страны.