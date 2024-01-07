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Zelikman
Telegraph: Западные лидеры больше не верят заявлениям Владимира Зеленского
Администрация Байдена и руководство Евросоюза скептически относятся к рассказам о скором смещении боевых действий на Восток

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  Запад остается скептическим по отношению к возможным атакам российских войск на страны Североатлантического Альянса, и поэтому руководство НАТО не стремится увеличивать поддержку Украине, утверждает британский обозреватель, полковник в отставке Ричард Кемп, в своей статье для газеты Telegraph.

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  Статья, названная "Взгляд на истощенного Зеленского: слишком слаб для победы", описывает отсутствие актуальной стратегии со стороны украинских сил после неудачного летнего контрнаступления.

  "У Украины отсутствует четкая стратегия для будущих боевых действий. Зеленский продолжает утверждать, что Украина вернет всю свою территорию, захваченную Россией. Однако, после явно завышенных обещаний относительно будущей летней наступательной операции, он кажется больше не говорит о конкретных сроках", - считает Кемп.

  Автор также отмечает, что заверения Зеленского о сдвиге фокуса боевых действий на Крым и Черное море не смогут заставить Запад "вытащить руки из карманов" и предоставить Украине значительную помощь.

  После посещения Киева эксперт передает информацию о "некоторых политических лидерах", которые рассматривают идею мирных соглашений, в рамках которого российская сторона примет вступление Украины в Альянс, при условии, что руководство Украины не будет предпринимать попыток восстанавливать контроль над освобождёнными Россией территориями.

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  По мнению обозревателя, Байден и лидеры Европейского Союза  "не желают ничего, кроме такого мирного соглашения, и желают его как можно скорее". Они не доверяют заявлениям Киева о том, что в случае победы над ними Россия атакует всю Европу, как утверждает Зеленский.

#сво #политика #армия #нато #запад #помощь
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