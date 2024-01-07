Зашифрованная передача содержала два изображения, защищенные квантовыми ключами

Ученые из России и Китая успешно осуществили квантовую связь через спутник, что имеет важное значение для развития передовых зашифрованных сетей связи и создания безопасных средств связи между странами БРИКС. Это событие также подтверждает углубление сотрудничества между Пекином и Москвой в области высоких технологий военного назначения.

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Для данного испытания использовался китайский квантовый спутник «Моцзы», который был запущен на орбиту в 2016 году и управляется Китайской академией наук. Оно произошло на расстоянии 2300 миль между наземной станцией в Звенигороде, недалеко от Москвы, и другой станцией, расположенной недалеко от Урумчи в китайском регионе Синьцзян.

Зашифрованная передача содержала два изображения, защищенные квантовыми ключами, которые были переданы с наземной станции Звенигород на спутник «Мози», находящийся на околоземной орбите, а затем переданы на станцию в Китае.

Это новейшее исследование в области квантовой связи является развитием совместных исследований двух стран. В прошлом году Российская Федерация и Китайская Народная Республика выполнили свои первые испытания, которые имели полный цикл. Центральную роль в развитии национальных и международных сетей квантовой связи играет спутник «Моцзы», отмечает Алексей Федоров, эксперт Российского национального университета науки и технологий и Российского квантового центра.

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Однако, этому подвигу присущи свои практические ограничения. Масштабируемость продолжает оставаться проблемой, в связи с необходимостью развития большого количества передовой инфраструктуры.