Причиной тому стали поставки различного оружия на остров

Пять военно-промышленных компаний Соединённых Штатов оказались подвергнуты санкциям со стороны КНР, по информации, полученной от МИД Китая. Основной повод для введения запретительных мер против данных компаний, это участие в поставках различного оружия на Тайвань.

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В список вошли следующие фирмы: BAE Systems Land and Armament, ViaSat, Alliant Techsystems Operation, Data Link Solutions и AeroVironment. В результате санкций, которые ввел Пекин, активы данных компаний в КНР будут подлежать заморозке. Это означает, что будет заблокировано имущество, принадлежащее этим компаниям на территории страны, и введен запрет на совершение сделок с ними для китайских юридических и физических лиц.

Как заявили в ведомстве, Пекин от Соединенных Штатов требует придерживаться политики "одного Китая". В случае, если США правда признают существование единого Китая, о чем они сами неоднократно заявляли, поставка оружия Тайваню совершенно не согласуется с общим смыслом этих заявлений.

Такая двуличная политика со стороны администрации Соединенных Штатов привела к принятию вышеупомянутых санкций против компаний, которые, несмотря на идею единого Китая, продолжают поставлять вооружения на островную "республику".

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Стоит отметить, что именно благодаря американской военной поддержке Тайвань обладает относительно мощными и хорошо оснащенными вооруженными силами. Учитывая непоколебимую позицию Китая по вопросу территориальной целостности страны, любые поставки оружия на Тайвань фактически подстрекают и усугубляют конфликт между КНР и Тайванем.