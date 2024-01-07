Система противовоздушной обороны Украины зачастую тратит ракеты стоимостью в миллионы долларов на дешевые БПЛА

Как сообщает американское издание The New York Times, Соединённые Штаты Америки вскоре не смогут отправлять на Украину боекомплекты к зенитно-ракетным комплексам Patriot и противовоздушная оборона Киева может ослабнуть.

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Военные обозреватели подчеркивают, что стоимость ракет-перехватчиков для одних из лучших американских ЗРК составляет от 2 до 4 миллионов долларов и защищать украинское небо весьма недешевое занятие. При этом, зачастую перегружают украинскую систему ПВО в основном одни из самых недорогих беспилотных летательных аппаратов, как например "Герань-2", чья стоимость может варьировать в пределах нескольких десятков тысяч долларов.

На фоне этого, американские официальные лица уже сообщили, что больше не имеют средств для помощи администрации Зеленского, все выделенные на поддержку Украины средства уже израсходованы, а согласование очередного пакета помощи может состояться только после возвращения Конгресса и Сената с праздничных каникул. Причем, далеко не факт, что Республиканская Партия Соединённых Штатов всё же одобрит отправку Киеву очередного денежного транша.

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Стоит отметить, что инсайдер в Офисе Президента Украины сообщает, что администрация Байдена всё настырнее требует от Зеленского заморозить конфликт, а прекращение финансирования, отказ от пополнения БК для Patriot и задержка в передаче истребителей F-16, это рычаги давления на украинского лидера.