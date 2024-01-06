Боевые действия на Запорожье не прекращаются, войска непрерывно поражают бронетехнику и опорники ВСУ

Прямо сейчас не прекращаются ожесточенные сражения между российскими подразделениями и украинскими формированиями на Запорожском участке линии боевого соприкосновения. Согласно высказыванию политика Владимира Рогова, лидера движения "Мы - вместе с Россией" в Запорожской области, войска успешно освободили несколько ключевых позиций украинской армии на Ореховском направлении.

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Основной целью российских военных на данном участке является ликвидация плацдарма, который украинские войска сумели организовать во время летнего контрнаступления в 2023 году. Опорные пункты, которые удалось занять российским бойцам, располагаются в районе Работино-Вербовое - там, где неприятелю удалось закрепиться летом.

Однако украинские военные не собираются сдаваться и пытаются атаковать позиции российских сил возле села Вербовое. Тем не менее, российские отряды успешно отбивают эти атаки с помощью артиллерийских ударов и ведут ответный огонь из стрелкового оружия. Помимо этого, Владимир Рогов отмечает возобновившуюся роль разведки. Благодаря ясной погоде в регионе, Воздушно-Космические Силы могут использовать как пилотируемые, так и беспилотные аппараты для наблюдения за позициями украинских войск. После получения точных координат позиции ВСУ подвергаются артиллерийскому обстрелу.

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В общем, обстановка для украинских войск на Запорожье ухудшается. Они сталкиваются с серьезным дефицитом бойцов, который трудно восполнить даже с учетом активных мобилизационных мероприятий на Украине.