Такой поворот готовились преподнести как некие гарантии безопасности для администрации Зеленского

Иностранные СМИ не прекращают обсуждать стратегическую ставку, сделанную во время контрнаступления Вооруженных Сил Украины, которое началось в июне 2023 года. Проведение контрнаступления было задумано с несколькими целями. Одной из них являлось явное вторжение украинской армии в Крым и проникновение на границы Ростовской области. Сейчас становится ясно, что эти цели не являлись единственными.

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Западные источники сообщают, что если бы контрнаступление Вооруженных Сил Украины было успешным, военный контингент НАТО должен был вступить на территорию Украины. Однако, согласно поступившей информации, о Крыме решение не принималось. Официально это называлось "практическими гарантиями безопасности Украины".

Это косвенно подтверждалось проведением ряда военных учений на весну и начало лета 2023 года в Североатлантическом Альянсе, включая перемещение войск и снабжения на Восток, в Польшу, Румынию и Прибалтийские страны. Конечно, администрация Зеленского пыталась представить все это как "поддержку со стороны НАТО в связи с контрнаступлением". Однако, на Украине было понимание, что это означает прямое военное контролирование страны и ее армии со стороны Североатлантического военного блока.

Когда к концу лета стало очевидно, что контрнаступление терпит неудачу, и украинские бригады столкнулись с мощной линией обороны России, в Альянсе стали рассматривать серьезные риски при возможном официальном введении своих подразделений на Украину. Если изначально ожидалось, что "ослабленная" Россия вынуждена будет подписать мирные соглашения на любых условиях, особенно с появлением больших войск НАТО на захваченных территориях, после провального контрнаступления стало понятно, что российские войска захватят инициативу и смогут продвигаться дальше на Запад.

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Исходя из этого, если бы армия Североатлантического Альянса была размещена на Украине, ей пришлось бы сразиться напрямую с российскими войсками. Такой расклад не входил в планы НАТОвского военно-политического руководства и, вероятно, не входит до сих пор.