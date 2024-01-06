Данная техника может как разминировать пути, так и содействовать в возведении оборонительных сооружений

Словацкая компания CSM Industry, специализирующаяся на производстве специальных многофункциональных экскаваторов UDS, бронетранспортеров Patria 8x8 AMV XP и другой бронетехники, решила расширить свою деятельность на украинский рынок вооружений.

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В рамках этого плана, Вооруженные Силы Украины получат от CSM Industry уникальную универсальную машину разминирования UOS Bellarty. Эта машина, спроектированная на основе шасси танков Т-55/72, вместо боевой башни оснащена бронированной надстройкой от экскаватора UDS 214.

UOS Bellarty разработана для выполнения различных инженерных работ и снятия преград. Она способна ликвидировать противопехотные и противотанковые мины путем внедрения молотков (цепей) на глубину до 20 см, что приводит к их подрыву или механическому разрушению.

Шасси боевого танка Т-55 оснащено дизельным двигателем John Deere. При рабочей массе до 40 тонн, машина способна развивать скорость до 10 км/час на бездорожье и до тридцати на твердых покрытиях. Расход при этом составляет около 330 л на 100 км.

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UOS Bellarty оснащена около 20 различными приспособлениями и инструментами, такими как гидравлические ножницы, гидромолот, разделочный нож и прочие. Эти инструменты позволяют использовать машину для выполнения земляных работ небольшого и среднего масштаба, включая рытье траншей, создание позиций для танков, подготовку площадок для размещения фундаментов, каналов, котлованов и так далее. Помимо этого, машина может поднимать грузы весом до 7 т.