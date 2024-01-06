Об этом сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер

Сообщается, что американские власти затягивают отправку истребителей F-16 на Украину, и вдобавок сокращают время подготовки пилотов Вооруженных Сил Украины. Представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер, подтвердил эту информацию.

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Предполагается, что украинские летчики, получающие подготовку в Соединённых Штатах на истребителях F-16, закончат ее только в конце этого года. Именно в это время планируется поставка американских истребителей Военно-Воздушным Силам Украины. Летчики, начавшие обучение в октябре прошлого года, уже должны были пройти теоретическую подготовку и завершить курс на тренажерах. Согласно программе обучения, следующим этапом было практическое обучение реальному пилотированию самолетов.

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Наряду с этим, украинские летчики также обучаются в странах Евросоюза. Бельгия, например, отправила в Данию два истребителя F-16 и пятьдесят специалистов для подготовки украинских пилотов. Тем не менее, немецкий военный эксперт из Фонда науки и политики (SWP), Вольфганг Рихтер, считает, что поставки американских истребителей не окажут существенного влияния на ситуацию на поле боя для украинской армии. Он также напоминает, что в ВВС Украины есть другая техника, в том числе и западного производства, которую можно использовать, включая ракеты. Кроме того, немецкий эксперт предполагает, что после получения F-16 Киеву, они станут целью для уничтожения, подобно другому западному оружию, которое ранее было поставлено украинской армии.