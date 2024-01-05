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Zelikman
Пакистан планирует закупить у Китая истребители FC-31
Производитель данного самолёта китайская компания AVIC еще не выпускала его серийных моделей

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  При разработке самолета FC-31 Китайские военные эксперты надеялись на потенциал его экспорта и стремились создать конкурента американскому F-35, утверждают журналисты Opex360.  

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  На протяжении долгого времени, FC-31 прошел ряд модификаций, в первую очередь это касается невидимости, электроники и маневренности. В дальнейшем это привело к созданию FC-35, новейшего морского истребителя-бомбардировщика Народно-Освободительной Армии Китая.

  Стоит отметить, что на официальном уровне по сей день не поступало никаких заказов на экспорт данного самолета. Но в начале 2024 года командующий Военно-Воздушных Сил Пакистана. Захир Хафизи, главный маршал авиации, заявил, что Исламабад в скором времени получит "невидимые" истребители FC-31

  "Мы уже подготовили основы для покупки FC-31. В ближайшем будущем, этот самолет будет включен в состав ВВС Пакистана", - заявил командующий.

  Данная информация вызвала удивление у западных военных обозревателей. Во-первых, до этого Пакистан интересовался перспективными турецкими истребителями TF-X Kaan. Во-вторых, китайская компания AVIC, производитель самолета FC-31, не выпускала его серийных моделей. Однако, за счет крепких отношений с Китаем, Пакистану, безусловно, будет доступен FC-31 уже в скором времени. Так или иначе, они станут первыми заказчиками данного типа самолета.

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  Как отмечается, включение в эксплуатацию FC-31 позволит Пакистану снять с вооружения свои устаревшие самолеты, такие как Mirage III и Mirage 5, а также часть находящихся в строю F-16.

#китай #оружие #авиация #истребители #самолёты #пакистан #fc-31
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