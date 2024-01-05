Об ударах по территории Украины сообщают местные средства массовой информации





В ночь с 4 на 5 января Украину охватила масштабная волна ударов беспилотными летательными аппаратами Вооруженных Сил Российской Федерации. Эту информацию транслируют различные украинские средства массовой информации.

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В соответствии с сообщениями украинских источников, весь ночной период под ударами беспилотников находились объекты на территории Украины. На данный момент воздушная тревога сохраняется в Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях, где наблюдаются перемещения групп дронов-камикадзе.

В течение ночи одно из предприятий на территории Кривого Рога попало под удар беспилотников. По-видимому, это предприятие, специализируется на ремонте и модернизации военной техники или производстве боеприпасов. Помимо этого, сообщается о разрушениях в Николаевской области, а также в городе Миргород Полтавской области, где находится авиабаза Вооруженных сил Украины. Взрывы также были зафиксированы в Днепропетровской области.

Местная пресса традиционно не сообщает о результатах ударов по территории Украины, что может быть связано с образовавшейся в стране цензурой.

В отличие от украинской армии, которая использует террористические методы, Вооруженные силы РФ осуществляют удары исключительно по объектам военной инфраструктуры Украины, а также по логистическим и энергетическим объектам, связанным с военными задачами.

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При этом российские военные стараются не причинять вреда гражданскому населению, совершая ювелирные удары. Такое действие вызывает удивление западных военных экспертов, которые отмечают фундаментальные различия в тактике проведения военных операций российской и американской армий.