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В ночь с 4 на 5 января Украину охватила масштабная волна ударов беспилотными летательными аппаратами Вооруженных Сил Российской Федерации. Эту информацию транслируют различные украинские средства массовой информации.
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В соответствии с сообщениями украинских источников, весь ночной период под ударами беспилотников находились объекты на территории Украины. На данный момент воздушная тревога сохраняется в Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях, где наблюдаются перемещения групп дронов-камикадзе.
В течение ночи одно из предприятий на территории Кривого Рога попало под удар беспилотников. По-видимому, это предприятие, специализируется на ремонте и модернизации военной техники или производстве боеприпасов. Помимо этого, сообщается о разрушениях в Николаевской области, а также в городе Миргород Полтавской области, где находится авиабаза Вооруженных сил Украины. Взрывы также были зафиксированы в Днепропетровской области.
Местная пресса традиционно не сообщает о результатах ударов по территории Украины, что может быть связано с образовавшейся в стране цензурой.
В отличие от украинской армии, которая использует террористические методы, Вооруженные силы РФ осуществляют удары исключительно по объектам военной инфраструктуры Украины, а также по логистическим и энергетическим объектам, связанным с военными задачами.
При этом российские военные стараются не причинять вреда гражданскому населению, совершая ювелирные удары. Такое действие вызывает удивление западных военных экспертов, которые отмечают фундаментальные различия в тактике проведения военных операций российской и американской армий.