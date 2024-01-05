Всего Германия должна поставить две такие установки

В начале января 2024 года в Германии официально заявили о передаче на Украину первой системы противовоздушной обороны Skynex вместе с соответствующим боекомплектом. Этому поступлению предшествовал запрос администрации Зеленского, адресованный немецкому концерну Rheinmetall, который был подан еще в декабре 2022 года и включал заказ двух мобильных комплексов зенитных установок Skynex для Армии Украины.

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Минобороны Федеративной Республики Германия отметило, что Украине крайне необходимы средства противовоздушной обороны для противодействия возможным воздушным нападениям со стороны Вооруженных Сил Российской Федерации. Комплекс Skynex включает несколько составных элементов, таких как 35-мм автоматическая пушка Skyranger внешнего ствола, универсальный многоцелевой радар, сложная система обнаружения и идентификации целей, передовая система радиоэлектронной борьбы и широкий ассортимент зенитно-ракетных средств класса "земля-воздух".

Пушка Skyranger калибра 35 мм представляет собой выборочно-автоматическую револьверную систему, устанавливаемую на контролируемую издалека базу с камерой для поражения целей на дистанции до 4000 метров и в высотном диапазоне до 3000 метров. Ракетный комплект системы Skynex пользуется разномастными средствами поражения различных дальностей и высот. Например, ракета Rheinmetall Oerlikon ROSAM обладает эффективной дальностью, достигающей 6 000 метров, и может поражать цели на высоте огня до 5 000 метров. Ракеты, подобные AIM-9X Sidewinder, существенно увеличивают радиус действия до 35 километров и способны поражать цели на еще более значительных высотах.

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Радиолокационная станция отвечает за обнаружение, отслеживание и идентификацию воздушных угроз и в большинстве случаев способна действовать на расстоянии 20-30 километров, хотя эти показатели подвержены изменениям, зависящим от конфигурации радиолокационной системы и размера цели. Поставленные системы противовоздушной обороны Skynex для Армии Украины размещены на шасси новых грузовых автомобилей Rheinmetall HX с заменяемым кузовом и оснащены колесами формата 8х8.